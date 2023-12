"Dragusin all'Inter o in Premier. Roma? Non è un club importante"

Dragusin, mentalità Juve. E il Genoa...

Dragusin, con il suo gol, ha fatto un favore alla sua ex squadra, la Juventus. Ed è proprio in bianconero che ha acquisito la cultura del lavoro, come ammesso dal suo procuratore, Florin Manea, in un'intervista a Sportitalia: "Quando l'ho chiamato era già in palestra ad allenarsi. E' impressionante il suo modo di lavorare, e la Juventus in questo è stata importante per la sua crescita, essendosi allenato con campioni del calibro di Chiellini e Ronaldo". C'è grande soddisfazione dopo la gara contro l'Inter: "Sono contento di lui da quando ha 16 anni. Lo dicevo a tutto il mondo: 'questo sarà un campione'. Ed in Romania non mi credevano. Ora stanno tutti zitti (ride, ndr)".

Intanto il Genoa punta al rinnovo, con Alberto Gilardino che non vuole perdere il centrale: "Ci siamo detti che parleremo dopo il mercato. Neanche noi vogliamo partire, partiamo da questo presupposto. Poi se viene un club importante che può fargli fare un salto nella carriera è normale che lo possa valutare. Così come il Genoa, qualora arrivasse una cifra importante, stando a quanto si legge sul fatto che si parla di possibili offerte da 30 milioni. Nella vita certi treni arrivano una o due volte, ma non abbiamo nessuna fretta di andarcene: tante squadre hanno chiamato e sono interessate. Se ne uscirà qualcosa da queste bene, altrimenti siamo felici qui e dopo il mercato troveremo sicuramente un accordo per rinnovare". Di squadre interessate a lui, dunque, ce ne sono eccome...