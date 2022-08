Inter, Lukaku chiama Chalobah: il difensore apre al trasferimento

MILANO - Continua il casting per il difensore in casa Inter. Manca ancora da riempire la casella di vice-De Vrij e la dirigenza nerazzurra si sta muovendo in attesa del profilo giusto. I nomi sul taccuino dell'Inter sono tre: Chalobah, Acerbi e Akanji. La Lazio nei giorni scorsi ha aperto per un prestito con diritto di riscatto per il difensore 34enne, ormai fuori dal progetto di Sarri e in rotta con l'ambiente biancoceleste. Davanti ad Acerbi ci sono i nomi di Trevoh Chalobah del Chelsea e di Manuel Akanji del Borussia Dortmund. L'obiettivo principale di Marotta e Ausilio è proprio il 23enne difensore inglese dei Blues, molto sponsorizzato dall'amico Lukaku. Chalobah ha anche dato l'ok per un eventuale trasferimento all'Inter. Da capire le intenzioni del Chelsea alle prese con una penuria di difensori. Insomma, se i londinesi riuscissero a trovare la formula giusta per portare a casa Wesley Fofana dal Leicester, ecco che si aprirebbero nuovi scenari per il trasferimento di Chalobah in nerazzurro. Per Akanji, invece, si attende l'apertura del Dortmund ad un rinnovo tattico di un anno del contratto del difensore svizzero (in scadenza del 2023) per consentire un prestito con diritto-obbligo di riscatto (formula gradita all'Inter). In attesa di sviluppi su questi due fronti, Acerbi rimane sempre in stand-by.