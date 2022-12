Sommer, 50% Inter: il portiere della Svizzera deve decidere

Bay?nd?r l’altro numero 1 nel mirino

Il portiere della Nazionale svizzera è in scadenza di contratto e ha già sul piatto l’offerta dell’Inter che vuole assicurarsi uno tra lui e Altay Bay?nd?r, numero uno del Fenerbahçe pure lui in scadenza. Obiettivo di Marotta e Ausilio, in primo luogo è trovare un portiere che tenga sulla corda André Onana però, visto l’identikit dei due, l’idea potrebbe anche sottintendere l’intenzione di valutare eventuali offerte per il camerunese pure lui - non va dimenticato - preso a zero. In tempi in cui il player trading è fondamentale per i bilanci, sostituire Onana con un altro svincolato sarebbe un’operazione geniale, soprattutto nel caso in cui Samir Handanovic sciogliesse le riserve rinnovando il contratto. Detto questo, le prossime settimane saranno fondamentali, come sottolineato dal ds del Mönchengladbach. E l’Inter, che i suoi passi li ha fatti tutti per bene, attende fiduciosa...