Inter, Danso e Becao per il dopo Skriniar

L

a dirigenza dell’ Inter , consapevole da mesi che Milan Skriniar si trasferirà a zero al Psg , lavora da tempo per trovare un valido sostituto dello slovacco per la prossima stagione. Nonostante Matteo Darmian non stia per nulla facendo rimpiangere l’ex Sampdoria, la carta d’identità del ragazzo di Rescaldina impone alla società nerazzurra di riempire quella casella in rosa con un calciatore pronto e pure futuribile. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia portano proprio in Ligue1, a, statuario difensore del Lens. Il 24enne austriaco costa venti milioni di euro ed è seguito anche dal Napoli e da svariati club inglesi. Un altro profilo di cui tenere conto è quello di Becao dell’ Udinese . Il calciatore, il cui contratto scadrà nel 2024, ha già comunicato ai friulani la voglia di intraprendere una nuova avventura. Mesi fa gli agenti del brasiliano hanno incontrato l’Inter e tutt’oggi esistono contatti tra le parti (discorso che vale anche per Roma e Nottingham Forrest). Normalmente quella dell’Udinese è una bottega cara, ma vista la situazione, l’affare potrebbe concludersi con una quindicina di milioni. La stessa valutazione di, olandese classe 1998 dell’Union Berlino, e di, 23enne del Salisburgo. Non è mai tramontata invece, e resta tuttora attuale, l’ipotesi Demiral . Secondo i media turchi i rapporti tra il calciatore e Gian Piero Gasperini sarebbero tutt’altro che idilliaci e quindi la pista riguardante l’ex Juventus potrebbe - ancora una volta - diventare rovente la prossima estate, a differenza potenzialmente di quella che porta al granata Perr Schuurs , per cui Urbano Cairo chiede 40 milioni di euro (idem per il sogno del reparto Giorgio Scalvini, che tanto sta facendo bene all’Atalanta).