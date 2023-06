Mercato Inter: Brozovic in Arabia sblocca Frattesi?

MILANO - Brozovic ai saluti, assalto a Frattesi. L’equazione di mercato non è matematica, ma quasi scontata. Ieri Inter e Al-Nassr hanno trovato l’intesa per la cessione del centrocampista che dovrebbe essere ratificata oggi; croato così destinato dopo otto anni a lasciare il club nerazzurro per trasferirsi in Arabia Saudita. L’Inter per cedere il suo regista - che verrà rimpiazzato definitivamente in quel ruolo da Calhanoglu, con Asllani che inevitabilmente avrà più spazio - voleva 25 milioni. Il club saudita si è spinto fino a 23 (più bonus?), trovando così il sì di Marotta e Ausilio. Quello di Brozovic era già stato raggiunto nei giorni scorsi, grazie a un’offerta fuori mercato da 18 milioni più bonus per tre annate che ha di fatto tagliato le gambe anche al Barcellona - che ha proposto 7.5 di stipendio, ricevendo un no dal giocatore come risposta -, comunque non convinto a raggiungere certe cifre per il cartellino.



Countdown Thuram E adesso, in attesa di accogliere domani Marcus Thuram a Milano per le visite e la firma del contratto, per assioma dettato dal presidente Zhang - ogni acquisto deve essere bilanciato da una cessione -, la dirigenza potrà portare l’affondo decisivo su Frattesi, individuato da tempo come il rinforzo ideale per il centrocampo di Simone Inzaghi. Inter e Sassuolo hanno già parlato più volte di Frattesi e ragionato su una valutazione di 35 milioni, con il club nerazzurro che vorrebbe muoversi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, inserendo nell'operazione l'attaccante Mulattieri (12 gol in B col Frosinone; si parte da una quotazione di almeno 5 milioni). Il 23enne centrocampista romano ha fatto capire di gradire la soluzione nerazzurra, ma la strada non è ancora spianata. Intanto perché il Sassuolo punta all'asta e a una valutazione più alta, intorno ai 40 milioni, e poi perché la concorrenza è appunto molto forte, anche se sia Juventus (impegnata comunque su altri obiettivi a centrocampo) che Milan (non convinto di spendere così tanto, ma è previsto in settimana un incontro fra le due dirigenze) sembrano indietro rispetto all'Inter. Comunque sia Marotta - storicamente vicino all'ad neroverde Carnevali - vuole affondare il colpo e completare il centrocampo: una volta chiuso l'affare Brozovic con l'Al Nassr, andrà all'assalto.

Per altro la cessione di Brozovic porterà importanti benefici alle casse nerazzurre. Il croato è a bilancio in questo esercizio economico per 520mila euro e dunque la sua uscita produrrà una plusvalenza di circa 22.5 milioni. Inoltre, l’Inter, che nel marzo 2023 aveva rinnovato il contratto del centrocampista fino al 2026, risparmierà il suo ingaggio, ben 12 milioni lordi (per un totale, sui tre anni rimanenti, di 36). Insomma, dal punto di vista tecnico solo il futuro dirà se l’affare Brozovic-Al Nassr si sarà rivelato vincente per l’Inter, ma dal punto di vista economico, considerando che il giocatore il 16 novembre compirà 31 anni, certamente lo è già.



Le altre uscite L’addio di Brozovic non rimarrà però isolato. L’Inter aspetta per i prossimi giorni un’offerta concreta dell’Union Berlin per Gosens (i nerazzurri vogliono 15 milioni, poi tutto su Carlos Augusto del Monza), ma soprattutto attende di capire i piani del Manchester United su Onana. Il portiere camerunese è nel mirino del tecnico ten Hag, nei giorni scorsi il suo entourage ha avuto un colloquio con lo United e presto dovrebbe arrivare l’offerta. Gli inglesi ragionano su 40 milioni, l’Inter ne vuole almeno 50. Sempre che non risultino veritieri gli ultimi rumors provenienti dall’Inghilterra che vorrebbero De Gea più vicino al rinnovo con lo United interessato anche al portiere serbo Petrovic del New England Revolution.

