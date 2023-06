Inter, Thuram è arrivato: visite mediche e firma

Per il classe '97 è la prima epserienza in Italia dopo aver giocato per diversi anni in Germania con il Borussia M'gladbach. Figlio d'arte, suo padre Lilian ha giocato nel Parma e nella Juventus in Serie A, è anche vice campione del Mondo con la Francia. Un giocatore interessante e che arriva in nerazzurro dopo il blitz di Marotta che l'ha soffiato al Milan quando tutto sembrava ormai fatto coi rossoneri.

Inter, Thuram, visite mediche e firma

Primo rinforzo del mercato estivo, se non si considera il riscatto di Acerbi dalla Lazio, per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver salutato Dzeko, andato al Fenerbahce, e ancora alle prese con la trattativa per Lukaku (attenzione alla Juventus), ecco Marcus Thuram. Atterrato a Linate poco prima delle 10 ora l'iter prevede le visite mediche suddivise in due parti: prima i test fisici e atletici all'Humanitas di Rozzano e poi quelli al Coni per ricevere l'idoneità sportiva. Infine metterà la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.