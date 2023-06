"Lukaku alla Juve, Vlahovic al Chelsea": clamorosa voce dall'Inghilterra

Il Chelsea sta cercando di vendere i giocatori in esubero e negli ultimi giorni ne ha piazzati diversi tra Arabia Saudita e Premier League: Kante e Koulibaly sono volati nella Saudi Pro League, mentre Havertz è ormai prossimo al trasferimento all'Arsenal . Ma in casa blues ci sarebbe un'altra questione da risolvere e porta il nome di Romelu Lukaku .

L'attaccante ha espresso la sua volontà di lasciare il club, nonostante l'arrivo di Pochettino, e vorrebbe rimanere in Italia avendo rifiutato anche un'offerta importante dai sauditi. L'Inter sta provando a riportarlo a Milano, ma l'operazione in prestito con riscatto fissato a determinate cifre non è nell'interesse del Chelsea. Ecco, dunque, che il Telegraph ha lanciato la clamorosa indiscrezione che coinvolgerebbe la Juventus e Vlahovic.

Lukaku-Vlahovic, scambio Juve-Chelsea

Operazione che - secondo il giornale britannico - porterebbe benifici a entrambe le formazioni quella della scambio tra Lukaku e Vlahovic. Il Chelsea accontenterebbe il belga nella cessione e nel suo ritorno in Italia oltre a sostituirlo con un centravanti più giovane e la Juve avrebbe un attaccante adatto al gioco di Allegri. L'interesse dei bianconeri verso l'attaccante belga potrebbe concretizzarsi in questo senso, anche se l'Inter resta alla finestra e con la cessione di Onana potrebbe tornare alla carica per riportare Lukaku a vestire il nerazzurro. Sono previsti ulteriori colloqui sul futuro del belga per questa settimana e resta l'idea delle parti che sarebbe interesse di tutti trovare una soluzione rapida.