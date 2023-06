Milan, quasi fatta per Loftus-Cheek. Chelsea, in uscita anche Havertz

Con Tonali ormai passato al Newcastle (sebbene manchi l'ufficialità), il Milan è al lavoro per rinforzarsi: il centrocampo e l'attacco sono le zone di campo sulle quali la società è più attiva. Sembrerebbe molto vicino l'accordo con il Chelsea per Loftus Cheek . Una trattativa ben avviata tra i due club e che potrebbe chiudersi nelle prossime ore: l'inglese può sostituire Tonali per caratteristiche ed era già sulla lista di Paolo Maldini .

La giornata di martedì dovrebbe essere quella delle visite mediche di Sportiello: l'ex portiere dell'Atalanta aveva un accordo con il Milan da tempo e si trasferirà a parametro zero visto la scadenza del suo contratto coi bergamaschi il 30 giugno. Sarà il vice Maignan.

Chelsea, in uscita Havertz

Non solo Loftus Cheek in uscita in casa Chelsea, perché gli inglesi stanno per cedere anche l'attaccante Kai Havertz. Il tedesco, su cui erano circolate voci di un interesse del Real Madrid, verrà ceduto ai rivali dell'Arsenal per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Per il giocatore un contratto di cinque anni come riportato da Sky Deutschland. Continua, dunque, la rivoluzione in casa dei blues dopo le spese del mercato invernale visto le partenze, già ufficiali, di Koulibaly e Kante, direzione Arabia Saudita.