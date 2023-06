Milan, Loftus-Cheek torna di moda e Guler tentenna

Il Milan torna su Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea non è mai uscito dai radar del mercato rossonero e nel corso di questa settimana potrebbe esserci un contatto più approfondito con il club londinese e con il procuratore del centrocampista. Obiettivo originario di Paolo Maldini e Ricky Massara (che annullarono l’incontro con l’agente previsto per lunedì 5 giugno a causa del loro licenziamento), adesso torna di moda per la mediana milanista, che cerca un giocatore box-to-box da mettere in mezzo al campo. Extracomunitario, se il Milan dovesse virare su di lui e con Daichi Kamada prossimo all’arrivo a Milano per fare le visite mediche, dopo la registrazione dei suoi agenti giapponesi in Italia, il club non avrebbe più posti per i giocatori non comunitari. Tra l’altro, per registrare il secondo extracomunitario, dovrà uscirne almeno uno di quelli già in rosa: l’indiziato principale è Devis Vasquez. Il Chelsea dovrebbe chiedere circa 15 milioni per il cartellino mentre lo stipendio sarebbe in linea con i parametri milanisti.