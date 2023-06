Inter, Brozovic-Al Nassr, c'è l'accordo: domani le visite mediche

Dopo un lungo corteggiamento Marcelo Brozovic ha deciso di accettare la proposta dell'Al Nassr. Il centrocampista croato si è convinto a traferirsi in Arabia Saudita dove diventerà compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Niente Barcellona dunque per Brozovic che si va ad aggiungere alla lunga lista di giocatori europei che militeranno nella prossima Saudi Professional League. Operazione in uscita per l'Inter che perde un uomo simbolo dell'ultimo decennio nerazzurro incassando un buon bottino per il mercato.