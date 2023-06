Mercato Inter, Brozovic dice sì ma al Barcellona...e Frattesi si arena

La verità è che Brozovic non ha gradito il fatto che l’Inter l’abbia venduto agli arabi (per 23 milioni) senza badare a quanto stava succedendo a Barcellona, dove Xavi lo ha messo al centro del villaggio visto che vuole piazzare un play in mezzo al campo. L’offerta blaugrana è importante (triennale a salire: si parte da 7 milioni - comunque più di quanto guadagnerebbe in nerazzurro - per arrivare a 9) e Brozovic avrebbe l’opportunità di restare nel grande calcio in stagioni che porteranno ai prossimi Europei e ai Mondiali del 2026: solo allora - quando di anni ne avrà “appena 33” - potrà anche pensare di monetizzare in Arabia. In tal senso, nelle sue valutazioni può aver pesato quanto fatto da Luka Modric che, proprio per presentarsi al meglio agli Europei - ultima grande manifestazione della sua carriera - ha scelto di rinnovare con il Real. I tre del centrocampo, nell’anno che verrà, potrebbero giocare a Madrid, Barcellona e al City (Kovacic): miglior modo per provare a regalare, dopo tanti piazzamenti, una Coppa a una nazione che dal 2018 è ai vertici mondiali. L’Inter conta di incassarli dal Barça quei soldi, considerato che il solito Xavi sta spingendo Franck Kessie all’Al-Ahli che offre 20 milioni per il cartellino, da girare ai nerazzurri per Brozovic.

Mercato Inter: Brozovic sblocca Frattesi?

Frattesi-Inter, il Sassuolo ha fretta

Il problema - per l’Inter - sono i tempi: non saranno brevi e il Sassuolo ha fretta di chiudere per Frattesi. La Roma lo sa e Tiago Pinto, a margine della trattativa per Volpato e Missori, ha rinnovato l’interesse per il giocatore con tanto di off erta (30 milioni da cui va detratto il 30% in possesso dei giallorossi per la rivendita). Domani Marotta incontrerà Carnevali al galà del mercato a Rimini: sarà occasione per chiedere al collega (e amico) del tempo perché tutti i tasselli vadano a posto. L’ad del Sassuolo ha indicato come il 10 luglio, quando la squadra andrà in ritiro, l’ultima data utile ma siccome Frattesi avrà un supplemento di vacanze per gli impegni in Nazionale, la dead-line potrebbe essere spostata, anche se le lungaggini per i tesseramenti al Barça sono ormai conosciute da tutti nel mondo del mercato, sempre che - ovviamente - Brozovic, con un’altra giravolta, non cambi nuovamente idea. Dovesse perdere Fratte- si, l’Inter dovrebbe capire la sostenibilità dell’operazione Milinkovic-Savic con la Lazio, anche se i costi - a livello di cartellino e soprattutto di ingaggio - sono molto più onerosi rispetto a quelli per il centrocampista del Sassuolo. Restando in tema sondaggi, oltre all’Union Berlino, per Robin Gosens ha preso informazioni pure il Bournemouth. Ieri intanto si è presentato in sede Mattia Zanotti per rinnovare il contratto fino al 2026. Lo attende una stagione in prestito: il San Gallo lo ha già chiesto all’Inter. Il club nerazzurro ha infine incassato 435mila euro di contributo di solidarietà per il passaggio di Kovacic dal Chelsea al City.

Inter, caccia al jackpot: 90 milioni in arrivo dalle cessioni?