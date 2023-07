Inter, saltato Azpilicueta: c'è un ex Juve in pole per la difesa

MILANO- La beffa è arrivata e ha fatto male: l’Inter pensava di aver sistemato la difesa con Cesar Azpilicueta , invece il 33enne jolly spagnolo si libererà come previsto dal Chelsea , ma anziché firmare il biennale concordato nei giorni scorsi con l’Inter, tornerà per motivi familiari in Spagna dopo oltre 13 anni d’assenza (vissuti fra Francia e Inghilterra). L’Inter si era mossa bene ed era convinta di aver fatto un colpo importante, per qualità, duttilità ed esperienza internazionale del giocatore, spendendo zero euro per il cartellino. Invece adesso Marotta e Ausilio dovranno riaprire il file e cercare una soluzione, tendenzialmente low-cost, fra Italia ed Europa.

Non c’è fretta, perché comunque, al di là degli addii di Skriniar e D’Ambrosio, cinque centrali ci sono (è stato preso l'Under21 tedesco Bisseck), ma l’Inter non vuole perdere tempo e innanzitutto tornerà su su obiettivi già sondati in passato come Merih Demiral dell’Atalanta e Trevoh Calhobah del Chelsea.

Demiral tra gli obiettivi dell'Inter per il dopo Skriniar

Il 25enne turco è un profilo che all’Inter piace da tempo. E’ abituato a giocare nella difesa a tre, anche se è più un centrale che un braccetto. Ma è un marcatore arcigno ed è quello che serve per il dopo Skriniar. Come noto, i rapporti fra Inter e Atalanta sono ottimi da anni - l’ultima affare è stato Gosens -, grazie al feeling fra Steven Zhang e la famiglia Percassi, dunque potrebbe non essere complicato trovare un accordo. Demiral è in uscita dall’Atalanta, l’Inter, sfruttando il contratto fino al 2026, potrebbe chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Fra l’altro a Bergamo sono interessati al richiestissimo centrocampista Fabbian - che l’Inter vuole al massimo prestare - e Demiral potrebbe aprire un canale privilegiato. Inter che da mesi ha messo nel mirino anche Scalvini, ma il centrale azzurro ha una quotazione di mercato fuori portata per le attuali disponibilità nerazzurre. L’altra opzione conduce nuovamente a Londra, sponda Chelsea. Chalobah è un pallino del ds Ausilio che aveva pensato a lui sia l’estate scorsa che a gennaio in caso di uscita anticipa di Skriniar. Non se n’è mai fatto nulla, ma il difensore inglese ama Milano - era in città in vacanza qualche settimana fa - e accetterebbe volentieri il trasferimento. Il problema? Trattare un prestito col Chelsea ovviamente, ma in questo caso potrebbe arrivare in soccorso... la trattativa per Lukaku. Qualora l’Inter, una volta incassato dalle cessioni, riuscisse a riprendere il belga con un’operazione gradita al Chelsea, potrebbe a quel punto chiedere Chalobah in prestito con più "facilità".