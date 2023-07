Onana, messaggio d’addio all'Inter? La frase social fa discutere

Il calciomercato dell'Inter è entrato nel vivo. Dopo l' acquisto di Thuram e la fumata bianca per Frattesi, ora è tempo di ragionare ad altre cessioni per finanziare eventuali colpi in entrata. Brozovic ha portato 18 milioni nelle casse del club e ora un altro giocatore richiesto è Onana , che ha anche scaldato l'ambiente con una story su Instagram.

Il portiere è stato tra i protagonisti della stagione dei nerazzurri, che in alcune circostanze ha salvato con le sue prodezze. Un estremo difensore moderno, capace di impostare da dietro e trasformare subito l'azione in offensiva. Su di lui è vivo l'interesse del Manchester United, che deve sostituire De Gea, ceduto all'Al Nassr di Ronaldo. I Red Devils hanno già formulato la prima offerta all'Inter: circa 45 milioni più 5 di bonus, dieci in meno rispetto alla valutazione dei nerazzurri. Ma ritorniamo alla sua frase sui social.

Onana e il messaggio social: aria d'addio?

Il camerunense ha pubblicato una storia molto criptica su Instagram: “Toute vie a une histoire et toute histoire a une fin… ne te moque jamais de personne…”. Tradotto: “Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine. Mai prendere in giro nessuno”. Un messaggio d'addio? Si scoprirà presto. Nell’ultima stagione di Serie A in 24 partite ha subito 24 gol, realizzando anche 8 clean sheet. Oltre i numeri, è risultato decisivo nello sviluppo di gioco della squadra di Simone Inzaghi. In caso di cessione, la dirigenza nerazzurra pensa a dei giovani per sostituirlo: Trubin in scadenza allo Shakhtar Donetsk e Giorgi Mamardashvili del Valencia. In Italia il preferito resta Carnesecchi.