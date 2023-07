Inter, operazione Lukaku: il tempo corre, ancora 120 ore

MILANO - È una corsa contro il tempo, ma l’Inter vuole provarci: vuole riportare Romelu Lukaku per la terza volta ad Appiano Gentile entro il 12 luglio, ovvero far sì che il belga mercoledì non debba volare dalla Sardegna, dove si trova in vacanza... allenamento, a Londra per presentarsi al raduno del Chelsea, fissato proprio per quel giorno. Piuttosto, l’obiettivo di Marotta e Ausilio è fare in modo che quel volo si fermi prima, a Milano, per le nuove visite mediche in salsa nerazzurra e la firma su un contratto che questa volta non sarebbe di soli dodici mesi. L’Inter rivuole Lukaku, “Big Rom” rivuole l’Inter, una doppia volontà che pesa e che potrebbe spingere la dirigenza nerazzurra a sottoporre al Chelsea la nuova proposta a prescindere dalla cessione, comunque ormai quasi scontata, di André Onana al Manchester United.