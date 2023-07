Bisseck all'Inter, è ufficiale: contratto fino al 2028

TORINO - Yann-Aurel Bisseck è un giocatore dell'Inter: ufficiale. Colpo in difesa per i nerazzurri che acquistano il classe 2000 a titolo definitivo fino al 2028. Bisseck arriva a Milano dai danesi dell'Aarhus per circa 7 milioni di euro, come confermato dalla stessa società della Danimarca.

Questo invece la nota del club nerazzurro: "Il difensore tedesco classe 2000 arriva in nerazzurro a titolo definitivo fino al 2028". Dopo l'esperienza non troppo fortunata da capitano nell'Europeo Under 21 con la Germania, il neo difensore dell'Inter è pronto a lanciarsi nella nuova avventura della Serie A sotto la direzione di Simone Inzaghi.

Bisseck all'Inter: la carriera

Nato a Colonia il 29 novembre 2000 da genitori camerunesi, Bisseck debutta nella prima squadra della sua città nel 2017 a soli 16 anni e 11 mesi contro l'Hertha Berlino, diventando l'esordiente tedesco più giovane della storia della Bundesliga. Il Colonia però lotta per non retrocedere e il giovane Bisseck colleziona solo tre presenze. La stagione successiva Bisseck si trasferisce in prestito all'Holstein Kiel, in seconda serie, ma un infortunio lo tiene lontano dal campo per moltissimo tempo. Il 'colosso' deve lottare per la sua carriera: lo fa prima in Olanda, al Roda Kerkrade, poi soprattutto al Vitoria Guimaraes nella stagione 2020/21. La svolta definitiva arriva nell'estate del 2021, quando il Colonia lo cede all'Aarhus, in Danimarca: Bisseck esplode, gioca 68 partite in due anni e diventa una colonna della squadra danese. Le sue prestazioni gli permettono anche di conquistare la convocazione con l'Under 21 tedesca, della quale diventa capitano in breve tempo. Ora è arrivato il momento di iniziare la sua nuova avventura nerazzurra.