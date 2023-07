Cuadrado, l’Inter dopo la Juve! Sorpresa mercato: c’è l’accordo

Cuadrado all'Inter dopo la Juventus

Cuadrado è arrivato alla Juventus nell'estate del 2015 e con i bianconeri ha collezionato ben 314 presenze in 8 stagioni, vincendo tantissimi trofei: ha conquistato 5 scudetti, 4 volte la Coppa Italia e 2 volte la Supercoppa italiana. A giugno ha lasciato la Juve alla scadenza naturale del suo contratto. Ora, ha scelto l'Inter, storica rivale dei bianconeri.

Cuadrado-Lukaku, il percorso inverso e la lite in Coppa Italia

Cuadrado quindi si trasferirà da Torino a Milano, sponda nerazzurra. Percorso inverso, invece, potrebbe fare Romelu Lukaku, che sembra vicino alla Juve. Proprio Cuadrado e Lukaku, durante l'ultima stagione, sono stati protagonisti di una particolare rissa in una sfida di Coppa Italia tra bianconeri e nerazzurri. Iniziò tutto per l'esultanza di Lukaku, dopo il rigore del pareggio interista, sotto la curva juventina. Da lì il parapiglia generale, con Cuadrado in prima linea contro il belga, che si è poi protratto dopo il fischio finale di Massa con il colombiano e Handanovic espulsi. L'esterno era già stato ammonito in campo dopo il rigore segnato da Lukaku, subito espulso dall'arbitro a causa della sua esultanza polemica.