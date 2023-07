Inter, sale l’alternativa Audero se non si sblocca la trattativa Trubin

Questa sarà la settimana per riempire il vuoto in porta. La prossima servirà a regalare a Simone Inzaghi il nuovo attaccante dopo la rottura con Lukaku. È questa la tempistica dell’Inter per le due principali esigenze di mercato. Sempre più vicino l’accordo con il Bayern Monaco per Sommer , il club nerazzurro deve pensare anche al vice. Proseguono i contatti per Trubin, ma lo Shakhtar Donetsk non abbassa le richieste. Il giovane portiere ucraino, però, non vuole ascoltare altre proposte, convinto solo della destinazione nerazzurra. Un fattore che si aggiunge alla scadenza del contratto di Trubin nel 2024. Ma il tempo stringe e non è scontato che la negoziazione si sblocchi a breve. Per questo l’Inter sonda anche altre opzioni, in particolare Audero.

Inter, il nodo attaccante

Dopo aver risolto la questione portieri, da lunedì partirà con decisione la caccia all’attaccante. Balogun continua ad allenarsi con le riserve dell’Arsenal. Persiste una differenza economica di almeno 10 milioni tra la richiesta dei Gunners fissata intorno a 50 milioni e l’offerta nerazzurra che non andrà oltre i 40 milioni stanziati per acquistare Lukaku dal Chelsea. In parallelo proseguono i contatti per Morata e Beto. L’attaccante portoghese non è l’unico obiettivo seguito dall’Inter a Udine. Piace un calciatore per un altro reparto: Samardzic. Il club friulano lascerà partire il 21enne centrocampista serbo già in questa sessione, ma non vuole scendere dalla base d’asta di 25 milioni. L’Inter può diminuire l’importo inserendo la contropartita Fabbian. Ma la concorrenza è forte: sulle tracce del talento serbo ci sono anche Napoli e Lazio. E per capire quanti soldi sarà possibile investire in questa operazione occorre prima chiudere le partite del portiere e dell’attaccante, rispettivamente in questa e nella prossima settimana.