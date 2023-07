Bayern, Sommer e il futuro all'Inter? "Se ne parla da giorni, vedremo"

Il Bayern Monaco ha da poco disputato e vinto la sua prima amichevole estiva dopo la sconfitta contro il Manchester City . Un successo di misura contro il Kawasaki Frontale a Tokyo con la rete di Stanisic al 58'. A far parlare, però, non è tanto il risultato finale bensì l'undici che ha iniziato e concluso la partita.

Nonostante le voci di mercato Sommer è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti vista l'indisponibilità degli altri due portieri, Neuer e Ulreich. Il portiere è molto vicino all'Inter, da tempo alla ricerca di un estremo difensore dopo gli addii di Onana (ceduto allo United), Handanovic e Cordaz.

Bayern, mercato Sommer: le parole

La trattativa tra l'Inter e il Bayern Monaco sta andando avanti e il portiere si starebbe avvicinando sempre di più ai nerazzurri. I bavaresi avrebbero accettato i 4 milioni più bonus (meno dei 6 della clausola) messi sul piatto da Marotta e Ausilio per lo svizzero, anche se prima di dare l'ok definitivo dovranno prima trovare un sostituto. Al termine dell'amichevole in Giappone lo stesso Sommer ha parlato delle voci di mercato: "Non voglio dire nulla al riguardo, ora sono qui con il Bayern. Se ne parla da giorni, vedremo cosa succederà. Addio? Ho un ottimo rapporto con tutti nel club".