Laporte decide Bayern-City: titolare anche Sommer, l’Inter aspetta

Bayern Monaco e Manchester City hanno illuminato Tokyo con un'amichevole di lusso. Corsa, preparazione e qualche giocata in vista dell'inizio della Premier League e della Bundesliga. Il campionato inglese partirà una settimana prima rispetto a quello tedesco, ma il match è rimasto in equilibrio, fino al gol all'86' di Laporte , giocatore apprezzato anche dalla Juventus . L'uscita di Bonucci lascerebbe uno spazio vuoto, che i bianconeri potrebbero colmare.

Laporte decide Bayern-City

La forma fisica non è ancora delle migliori, ma il test ha dato qualche indicazione agli allenatori. Tra le tante rotazioni e l'ingresso di vari giovani, Guardiola ha ricevuto risposte positive dal 2002 McAtee, che ha giocato tra il centrocampo e la trequarti realizzando il gol del vantaggio inglese. A pareggiare i conti ci ha poi pensato un altro grande talento di prospettiva, Tel. L'attaccante del 2005 del Bayern Monaco già nello scorso campionato ha avuto qualche opportunità, che ha saputo cogliere, segnando 5 gol. Da giovani a esperti: a decidere l'amichevole ci ha pensato Laporte, che invece non ha avuto molto spazio nella scorsa stagione. Un messaggio per fare meglio.