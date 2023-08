Scamacca, l'Inter alza l'offerta per anticipare la Roma

Serviranno alcuni giorni per trovare l’intesa giusta, ma davanti al club nerazzurro si sta aprendo una strada sgombra di ostacoli. La Roma, la squadra che da settimane stava lavorando su Scamacca, non pare in grado in questo momento di rispondere all’assalto nerazzurro. I giallorossi, infatti, hanno finora ragionato su un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto, condizioni lontane da quelle richieste dal West Ham che vuole cedere a titolo definitivo il giocatore acquistato dodici mesi fa dal Sassuolo per 36 milioni.

L'Inter punta Scamacca

Sia Inter che Roma hanno dei paletti economici da rispettare per il Fair Play Finanziario, ma i nerazzurri, a differenza dei giallorossi, a luglio hanno venduto Onana per 55 milioni più bonus e hanno dunque una maggiore libertà di manovra rispetto ai rivali che, dopo le uscite di giugno utili per il bilancio '22-23, devono invece ancora sbloccare delle nuove cessioni per accontentare Mourinho. E così, l’Inter, dopo il tradimento di Lukaku e dopo aver valutato diverse opzioni, ha deciso di virare su Scamacca, giocatore che aveva già cercato un anno fa prima che si materializzasse proprio il ritorno in prestito del belga. Come detto, la prima proposta nerazzurra non ha trovato il “sì” del West Ham: l’Inter ha prospettato un investimento da 22 milioni di euro più 3 di bonus. Gli inglesi, per questioni di bilancio, valutano Scamacca 29-30 milioni.