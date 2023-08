Sommer, Tuchel gela l'Inter: "Grande portiere, al Bayern serve"

Sommer sembrava ormai essere a un passo dall'Inter , ma il suo trasferimento negli ultimi giorni sta subendo una brusca frenata. I nerazzurri non vogliono pagare la clausola da 6 milioni per lo svizzero (hanno messo sul piatto 4 più bonus), ma dall'altra parte il Bayern dovrebbe poi trovare un sostituto all'altezza per lasciarlo partire ( si è parlato di un interesse per Szczesny qualche giorno fa ).

Una situazione difficile visto che anche Inzaghi sta aspettando da tempo un portiere. Al momento in rosa si stanno alternando Stankovic (in questo momento in campo contro il Psg) e Di Gennaro in quel reparto, e la trattativa con il Bayern sta rallentando. Ad alimentare i dubbi e le incertezze sul futuro dell'estremo difensore c'è anche l'allenatore Tuchel dopo che Sommer si era espresso così qualche giorno fa: "Non voglio dire nulla al riguardo, ora sono qui con il Bayern. Se ne parla da giorni, vedremo cosa succederà".

Sommer-Inter, parole Tuchel

Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Sommer: "Al momento è il nostro portiere e ha un contratto con noi. Lui ha un desiderio anche se può restare ma per i giocatori è normale avere anche altri pensieri. Non è facile per lui essere libero e fiducioso, ma dobbiamo proteggere gli interessi del club. Neuer sta cercando di recuperare velocemente dall'infortunio e per noi Sommer è un grande portiere".

Queste le dichiarazioni che ha fatto il tecnico tedesco del Bayern, situazione che alimenta ancor di più i dubbi sul possibile trasferimento di Sommer all'Inter. Questi restano giorni importanti siccome i nerazzurri sono alla disperata ricerca di un numero uno per la prossima stagione dopo la cessione di Onana e gli addii di Handanovic e Cordaz.