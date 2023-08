Gosens non sarà tesoretto Inter: salta il trasferimento in Germania

Robin Gosens ha detto no al Wolfsburg: vuole resatre all'Inter. A riferirlo è Sky Sport Germania, perentoria nel sottolineare che il trasferimento in Bundesliga di Gosens non avrà luogo.

Con la cessione del nazionale tedesco Marotta avrebbe voluto battere cassa, ma ha dovuto prendere atto che Gosens non è convinto di lasciare l'Italia e la maglia nerazzurra per tornare in Germania. Inter, Gosens: i numeri dell'ultima stagione Arrivato all'Inter dall'Atalanta nell'estate del 2022, Gosens ha chiuso la scorsa stagione con 49 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Dopo aver sfiorato il gol del pareggio nella finale persa a Istanbul contro il Manchester City, l'ex cursore di fascia mancina della Dea è stato al centro delle voci di mercato per quanto riguarda le operazioni in uscita pianificate dalla società meneghina.

Inter, le frenate sul mercato Mentre Onana è stato ceduto al Manchester United, con gol subito in amichevole contro il Lens che non rappresenta, di certo, il miglior biglietto da visita, e D'Ambrosio ha deciso di ripartire dal Monza, sfuma un'operazion che avrebbe dovuto garantire un introito importante. Saltato il ritorno di Lukaku, l'arrivo di Scamacca che ha scelto l'Atalanta, l'Inter si ritrova a fare i conti con un altro passaggio a vuoto. Gosens vuole restare: no al Wolfsburg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA