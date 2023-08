Inter, con Balogun c'è anche Zapata? La situazione

Inter, Balogun più Zapata: i piani di Marotta

Questione Balogun: è il preferito, ma costa tanto. L'Arsenal parte da 45-50 milioni, in Inghilterra sono sicuri che il prezzo possa scendere a 40 perché i Gunners devono rientrare degli investimenti per Rice e Havertz, ma ieri, per esempio, hanno detto "no" a 30 milioni del Monaco. L'Inter sa che per provare a prenderlo serviranno almeno 35 milioni più bonus e magari una percentuale sulla futura rivendita (15-20%?). I contatti fra intermediari e Arsenal sono ripresi, Balogun preferisce l'Inter al ritorno in Ligue1 (piace anche al Lens). Se l'offensiva sullo statunitense porterà i suoi frutti, l'Inter avrà poi meno budget per il quarto attaccante o comunque dipenderà da come uscirà Correa. Per questo Zapata, non più una prima scelta all'Atalanta (piace al Monza), potrebbe diventare la classica occasione di fine mercato, anche perché è difficile che l'eventuale partenza di Correa si concretizzi prima di Ferragosto. Come detto, c'è anche un Piano B: Taremi è sul mercato, piace a diversi club, ma il Porto chiede molto, intorno ai 30 milioni. Alla dirigenza dell'Inter piace, più di Morata - non ancora fuori dai giochi -, gradito invece a Inzaghi ma dai costi alti (clausola da 20.5 milioni da pagare in unica rata e ingaggio da 5-6 milioni senza Decreto Crescita).

