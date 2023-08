Arnautovic all'Inter, è fatta: le cifre e i dettagli

TORINO - Marko Arnautovic è pronto a far ritorno all' Inter . L'attaccante austriaco sta per sbarcare nuovamente a Milano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i l suo arrivo è previsto tra stasera e domani (15 agosto): l'operazione che lo porterà a lasciare il Bologna si aggira intorno ai 10 milioni di euro . Di questa somma, 8 sono di parte fissa, mentre 2 sono costituiti da bonus facilmente raggiungibili.

Inter, il ritorno di Arnautovic

Da parte sua, Marko Arnautovic riceverà un ingaggio di circa 2 milioni di euro (oppure un milione e un altro di bonus). La firma sul contratto sarà valida per un biennale. Si tratta per lui di un ritorno, anche se la sua prima esperienza non è stata "memorabile", dato che durante la stagione 2009/2010 ha accumulato solamente 3 brevi apparizioni da subentrato, per un totale di 55 minuti. Questa volta l'austriaco arriva con un altro status e ben altre aspettative.