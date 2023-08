Inter, Arnautovic torna dopo 14 anni: il gol al Milan che nessuno ricorda

L'esperienza dell'attaccante austriaco non fu particolarmente esaltante, ma è stata comunque il vero punto di partenza per le sua carriera proseguita al Werder Brema (dal 2010 al 2013), allo Stoke City (dal 2013 al 2017), al West Ham (dal 2017 al 2019) e con il biennio in Cina con lo Shangai, che ha preceduto il suo ritorno in Italia per altri due anni in maglia Bologna. I tempi per il ritorno al punto di partenza sono maturi.

Arnautovic: quanto ha giocato nell'Inter del triplete

Arnautovic, che è atteso a Milano per sostenere le visite mediche, torna all'Inter da trentaquattrenne pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi, che ha dovuto digerire il mancato ritorno di Lukaku. Il centravanti, stavolta, proverà a lasciare il segno più di quanto lo avesse fatto la prima volta. Non sarà difficile. All'epoca, infatti, non una passaggiata di salute troversi alle spalle di Milito ed Eto'o: Arnautovic chiuse la sua annata all'Inter giocando appena tre partite, tutte da subentrante, per un totale 55 minuti senza gol.