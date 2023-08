Inter, Pavard è arrivato a Milano: l'entusiasmo e il saluto ai tifosi

Benjamin Pavard è pronto a iniziare la sua avventura all'Inter. Il difensore francese, in uscita dal Bayern Monaco, si è imbarcato nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Monaco di Baviera e ha appena raggiunto Milano. Le visite mediche del classe 1996 sono previste per domani, insieme alla firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Simone Inzaghi per i prossimi cinque anni.