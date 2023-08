Pavard, ora ci siamo: l’Inter lo aspetta martedì

Inter-Pavard: siamo in dirittura d’arrivo . Domani infatti i nerazzurri contano di incassare il via libera da parte del Bayern Monaco per il francese, che dovrebbe sbarcare a Milano martedì, anche se non è da escludere che il suo arrivo venga anticipato alla serata precedente. Il traguardo in ogni caso è sempre più vicino, con la chiusura dell’affare che nonostante le resistenze iniziali di Tuchel dovrebbe andare in porto. Ieri il difensore non si è allenato con i tedeschi. Ufficialmente per un mal di schiena, ufficiosamente perché è davvero sul piede di partenza: tutti hanno capito che è solo una questione di tempo prima che sia nerazzurro (e chi è vicino al ragazzo assicura che sia entusiasta e non veda l’ora di iniziare l’avventura con club di Viale della Liberazione).

Resta da capire, in ogni caso, se oggi il ragazzo verrà convocato dal suo allenatore e andrà in panchina, o meno, in Bayern-Augsburg. L’Inter comunque pure nelle ultime ore – in concomitanza ai likes sui social di Pavard alle questioni nerazzurre – ha ricevute le ennesime rassicurazioni per un trasferimento finalmente davvero vicino alla conclusione positiva (col Bayern che continua a trattare il sostituto, Chalobah dal Chelsea, anche se non va scartato ancora Geertruida del Feyenoord, o una possibile sorpresa). L’operazione Pavard costerà ai vice campioni d’Europa 30 milioni di euro più 2 di bonus, col giocatore che firmerà un quinquennale da 5 milioni a stagione (con Decreto Crescita).

Pavard-Inter, torna il sereno: lunedì il sì del Bayern

Acerbi, niente Cagliari

Simone Inzaghi, nell’allenamento mattutino di ieri, ha potuto contare su tutti i calciatori della sua rosa, ad eccezione di Francesco Acerbi, che ha svolto un personalizzato e che quindi non partirà questo tardo pomeriggio per Cagliari. Presente e titolare certo nella gara di domani è Darmian, che ha completamente recuperato dopo il problema alla caviglia rimediato nell’esordio ufficiale stagionale contro il Monza. E a proposito di formazione, si va verso la conferma dell’undici titolare sceso in campo contro i brianzoli. Anche se questa mattina e nel risveglio muscolare di domani, Frattesi e Arnautovic, pronti ad insidiare Mkhitaryan e Thuram, faranno di tutto per rinfocolare i dubbi del loro allenatore affinché possano scendere in campo dal primo minuto contro la squadra di Ranieri.

