Inter, serve la punta: Arnautovic flop e Inzaghi ora pressa

L’ennesima occasione sprecata. Una prova deludente, sia sul piano del gioco, che su quello realizzativo. Per una bocciatura momentanea, che avrà probabilmente inevitabili riflessi sul futuro. Anche ieri Marko Arnautovic, nei 74 minuti in cui è stato in campo, non è riuscito a incidere con l’Inter. Per l’austrico poche giocate, un gol facile divorato e pure qualche mugugno, seppur celato, da parte dei propri tifosi. L’ex bomber del Bologna non solo non è riuscito a farsi rimpiangere dalla sua ex squadra, ma ha dato ragione a tutti quelli che sostengono con forza che il club di Viale della Liberazione debba cercare un altro attaccante nella finestra invernale del mercato. D’altronde gli attuali numeri di Arnautovic sono impietosi: 14 presenze totali con la maglia dell’Inter da inizio stagione, un solo gol, quello contro il Benfica a Lisbona, e un assist. Per il resto zero lampi e tantissime ombre. Se a questi numeri poi aggiungiamo la situazione di Sanchez, anche ieri fuori per l’ennesimo affaticamento, si capisce perché molti sostenitori dell’Inter sperano che il problema muscolare patito da Lautaro nel secondo tempo non sia nulla di grave. Inzaghi prima del fischio d’inizio del match aveva assicurato che la società sapesse come muoversi in tema di mercato. Probabilmente ieri dopo il fischio finale di La Penna, la priorità esterno destro potrebbe essere stata affiancata da quella di una nuova punta per il reparto d’attacco dei vice campioni d’Europa.