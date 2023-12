L’Inter farà valere il sì di Buchanan: la strategia per convincere il Bruges

MILANO - L’ Inter vuole chiudere il prima possibile, magari già a inizio gennaio, l’affare Tajon Buchanan , l’esterno destro canadese del Club Bruges individuato per rimpiazzare in rosa Cuadrado , operato e fuori per almeno tre mesi . Buchanan per caratteristiche - è nato attaccante esterno, poi si è abbassato a quinto o terzino destro, ha gamba e dribbling -, è l’obiettivo principale: «Stiamo verificando cosa può offrire il mercato, il ko di Cuadrado ha creato un vuoto e quello di esterno destro è un ruolo che vogliamo puntellare - ha spiegato ieri sera l’ad Marotta -. Sono ottimista nel dire che troveremo una soluzione giusta, congrua anche con il concetto di sostenibilità: non vogliamo illudere nessuno, non possiamo fare investimenti pesanti, faremo quello che possiamo».

Buchanan, sì all'Inter

Il Club Bruges ha capito che Buchanan, contratto in scadenza nel 2025, va venduto. Nelle ultime sette partite non ne ha giocate cinque, l’ultima, ieri sera, l’ha vissuta in tribuna, escluso perché “distratto” dal mercato. La sua valutazione è intorno ai 12-13 milioni, l’Inter oggi quei soldi non li ha, ma ha il sì del giocatore (nel mirino anche di City e Bournemouth) ed è convinta di convincere il club belga con un’operazione in prestito con obbligo di riscatto a 7-8 milioni più bonus. Il Bruges vorrebbe un prestito oneroso, 1-2 milioni, cifra che l’Inter potrebbe incassare con l’uscita di un elemento in esubero, magari uno fra Agoume e Sensi. Cedere l’italiano, in scadenza nel giugno 2024, anche per una cifra ovviamente non alta, permetterebbe all’Inter di incassare qualcosa, ma soprattutto di risparmiare circa 2 milioni lordi sul suo ingaggio fino a giugno. Chiaramente la fretta per chiudere Buchanan non si sposa con la necessità di incassare da Agoume o Sensi, ma la dirigenza nerazzurra confida di convincere il presidente Zhang ad anticipare l'operazione, per poi rientrare della spesa entro fine gennaio o, al limite, entro il 30 giugno.