Acerbi shock, l'Inter valuta il clamoroso addio! Rescissione del contratto possibile

Sono giorni di riflessione in casa Inter . I nerazzurri infatti, sfruttando la clausola unilaterale da 500 mila euro concordata con Francesco Acerbi e il suo agente ai tempi dell’ultimo rinnovo, potrebbero rescindere immediatamente il contratto attualmente in essere – e in scadenza nel giugno del 2026 - col giocatore. Senza penali ulteriori quindi, né aspettare la fine naturale dell’accordo inizialmente stipulato tra il club di Viale della Liberazione e l’esperto difensore. Quella appena conclusa, di fatto, è stata una stagione sicuramente da montagne russe per Acerbi, con la vetta toccata col gol del 3-3 in casa contro il Barcellona nella semifinale di ritorno della Champions League , a pari merito, a a livello sportivo, con la marcatura da scuola calcio su Haaland dello scorso settembre. Ma sul piatto della bilancia vanno anche pesate le difficoltà oggettive e palesi nella finalissima di Monaco di Baviera contro gli indiavolati attaccanti del Paris Saint Germain e i plurimi infortuni subiti negli scorsi mesi.

Acerbi, una stagione difficile

Out ufficialmente per problemi fisici per un totale di 16 incontri, l’ex Sassuolo e Lazio è stato costretto a saltare comunque più momenti determinanti della stagione, tanto da non giocare mai tra dicembre e gennaio – a causa di uno stiramento alla coscia –, oltre ai precedenti problemi di ottobre e novembre. Salutare Acerbi significherebbe anche recedere totalmente il cordone ombelicale con Simone Inzaghi – ad oggi non trovano nemmeno conferma le voci secondo cui i due potrebbero ritrovarsi in Arabia, all’Al Hilal – e abbracciare in toto l’idea di gioco di Cristian Chivu, che chiede ai suoi marcatori di difendere a zona e non a uomo, aspetto a cui il classe 1988, che il prossimo febbraio compirà 38 anni, è sicuramente meno avvezzo rispetto al compagno di reparto De Vrij e anche consequenzialmente a chi verrebbe eventualmente scelto come suo eventuale sostituto. Certo, in ogni caso Acerbi, vista l’età, non potrebbe mai essere un titolare da 55-60 partite a stagione, ma il leader del reparto da utilizzare nel momento della necessità.

Gattuso fa fuori Acerbi

Questo anche perché non fa parte del progetto di Gattuso che - a differenza di Spalletti che lo aveva convocato dopo aver negato pubblicamente tale possibilità - punterà su profili più giovani. E a proposito di nazionale, la polemica con l’ormai ex ct non è stata la sola delle ultime settimane, visto il: «L’essere preso per il culo no, sono matto, se esco da qua ti sfondo di botte», rivolto da Acerbi ad un tifoso negli Stati Uniti dopo le prese in giro del sostenitore rivale in merito alla prestazione negativa su Barcola. Insomma, se solo un paio di mesi fa l’ipotesi addio sembrava praticamente impossibile, la concatenazione degli eventi, sommata a tutto quello che non era andato positivamente in precedenza, potrebbe portare l’Inter a prendere una decisione – meditata – affinché siano anticipati i titoli di coda col giocatore.