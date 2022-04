Juve, occhi su Thuram Jr: è di nuovo sfida contro l'Inter

TORINO - Un antipasto del derby d’Italia di ieri sera si è giocato in campo neutro, in un altro Allianz. Non lo Stadium, bensì l’ Allianz Riviera di Nizza . Un Juventus-Inter con vista sul futuro, di mercato. Sabato pomeriggio emissari bianconeri e nerazzurri si sono incrociati in Francia per seguire dal vivo il match tra la squadra locale allenata da Cristophe Galtier (lo scorso anno campione della Ligue 1 con il Lille) e il Rennes . Due formazioni protagoniste nel campionato transalpino grazie a un nutrito numero di talenti. Stando a quanto filtra dai salotti delle trattative francesi, c’è un ragazzo che più degli altri è monitorato con un certo interesse da i due club italiani e dalle big europee. Si tratta di Khephren Thuram , figlio più piccolo di Lilian , ex campione del mondo di Monaco , Parma , Juventus e Barcellona .

Thuram Jr, chi è il figlio d'arte nato in Italia

Thuram junior, fratello di Marcus del Borussia Moenchengladbach (già nel mirino dell’Inter la scorsa estate prima della virata su Correa), è nato a Reggio Emilia nel 2001, pochi mesi prima del trasferimento del padre dal Parma alla Juventus. Khephren, dopo gli inizi nel Monaco, si sta affermando nel Nizza: finora 33 presenze, 3 gol e 2 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Juventus e Inter - e non solo loro due - sabato hanno voluto verificare dal vivo anche il figlio d’arte, classico mediano “box to box” che abbina fisicità e buona tecnica. Khephren, protagonista anche con la Francia Under 21, di solito viene impiegato o nei due di centrocampo o come mezzala. Al momento non c’è una trattativa per Thuram junior. Juventus e Inter, sempre attente ai giovani più interessanti, semplicemente hanno drizzato le antenne, anche perché entrambe nei prossimi mesi hanno in programma di rinfrescare la mediana.

