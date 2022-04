Marca: "Rüdiger a un passo dal Real Madrid". Juve a mani vuote

MADRID (Spagna) - Si tinge di bianco, ma non di bianconero, il futuro di Antonio Rüdiger, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea. Secondo quanto scrive Marca il difensore tedesco, corteggiato a lungo dalla Juventus, sarebbe a un passo dal Real Madrid. Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, proprio ieri ha ufficializzato in conferenza stampa l'addio a fine stagione al calciatore, che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con i Blues. Rüdiger avrebbe già un accordo di massima con il Real, che ha pronto un contratto di quattro anni da 12 milioni a stagione. Nei giorni scorsi Rüdiger e i Blancos avrebbero avuto contatti proficui e, entro questa settimana, l'accordo tra le parti dovrebbe essere chiuso: l'ex difensore della Roma piace molto ad Ancelotti, tecnico del Real. L'annuncio ufficiale, secondo quanto riferisce Marca, dovrebbe però arrivare soltanto a fine stagione.