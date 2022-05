Pogba-day, la Juve ci crede: si cerca la quadra per il ritorno

Parigi-Torino-Montecarlo . Dopo la serata sotto la Tour Eiffel - al Pavillon Gabriel per i premi della Ligue 1 - e in attesa di nuovi appuntamenti nel quartier generale monegasco, in giornata Rafaela Pimenta sarà a Torino per decidere il futuro di Paul Pogba . L’avvocato brasiliano, già socia di Mino Raiola e diventata plenipotenziaria dell’agenzia dopo la morte del super agente, incontrerà i dirigenti della Juventus . Appuntamento sotto la Mole prima della partita contro la Lazio . Il faccia a faccia arriva dopo i contatti delle ultime settimane tra il 29enne centrocampista francese e Pavel Nedved . Il vice presidente bianconero in questi anni ha mantenuto un eccellente feeling con il Polpo , anche grazie al grande rapporto che entrambi avevano proprio con Raiola. Dopo i colloqui positivi tra Pogba e Nedved, oggi l’avvocato Pimenta proverà a capire se esistono i margini economici per rendere realtà il grande ritorno di Paul alla Juventus. […]

Voglia di Juve

[…] Partendo dal gradimento di Pogba, in giornata il legale e i dirigenti juventini (Arrivabene, Nedved e Cherubini) si siederanno attorno a un tavolo per individuare una quadra economica. L’apertura del Polpo a un “taglio” dell’ingaggio e i vantaggi fiscali previsti dal Decreto crescita per i lavoratori provenienti dall’estero sono un ottimo punto di partenza, però per concludere il puzzle servirà altro. Alla Continassa sono disposti a proporre al massimo 7.5/8 milioni più bonus per arrivare in doppia cifra (anche grazie agli sgravi fiscali). Ma in ogni caso il campione del mondo dovrebbe rinunciare a 3-4 milioni netti rispetto alle abitudini inglesi. Non si tratta di pochi soldi, soprattutto perché Pogba ha un’altra squadra (il Psg) pronta a confermarglieli per altri 4-5 anni. Paul sembra orientato alla scelta di cuore (cioè la Juventus), però con i parigini di mezzo non si può escludere fino all’ultimo un rilancio talmente fuori mercato da cambiare valutazioni e scenario. Anche per questo dalla Continassa filtra un mix di fiducia e prudenza.

