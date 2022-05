Marca: “Morata non sarà riscattato dalla Juve. Decisione già comunicata”

MADRID (Spagna) - La Juventus ha rinunciato all'opzione di acquisto per Alvaro Morata. Lo scrivono gli spagnoli di Marca, sottolineando come il club bianconero avrebbe già comunicato la sua intenzione al calciatore. Morata è alla conclusione della seconda stagione in prestito dall'Atletico Madrid e i bianconeri, per trattenerlo, dovrebbero sborsare 35 milioni di euro. La Juve ha cercato di abbassare questa cifra trattando con i Colchoneros. Ora l'attaccante, il cui contratto con l'Atletico scade nel 2024, tornerà al club spagnolo, nonostante non sembra essere nei piani tecnici dell'allenatore Diego Simeone.