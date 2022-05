L'Equipe: "Il Psg lascia Pogba, a Campos non interessa"

Stando a quanto riportato da L'Equipe, Paul Pogba non rientrerebbe più nei piani del Psg. Il centrocampista francese, svincolatosi dal Manchester United, era un obiettivo di Leonardo, ma il prossimo nuovo direttore sportivo del club parigino Luis Campos non sarebbe convinto del suo acquisto. Dunque, buone notizie per la Juventus, che a breve potrebbe riaccogliere il Polpo a Torino.