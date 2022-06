Pogba, show in tv. Altro indizio Juve?

L’annuncio del progetto era stato fatto a metà aprile 2021, ora è il momento del lancio della docuserie. Una serie che non può lasciare indifferenti visto il protagonista, soprattutto in questi giorni. Perché parliamo di Paul Pogba, al centro di “The Pogmentary”, disponibile su Amazon Prime Video dal 17 giugno. E le parole scelte per il teaser (sostantivo non traducibile in italiano, ma verbo che significativamente vuol dire stuzzicare) hanno provocato fermento nel mondo juventino. Perché magari dovranno essere contestualizzate all’interno della serie, però aprono una finestra sul possibile futuro del francese, ormai congedatosi dal Manchester United.