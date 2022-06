Juve, Kostic re degli assist: numeri da urlo!

Quello di Filip Kostic è uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato. Su di lui si è fiondata la Juve, pronta a portarlo a Torino. Tra le caratteristiche migliori dell'esterno attualmente in forza all'Eintracht Francoforte c'è sicuramente la capacità di mandare a rete i propri compagni. Dotato di un sinistro delizioso, il serbo, è stato Player of the Season della scorsa Europa League, vinta proprio dai tedeschi in finale contro i Rangers ai rigori, e miglior crossatore dell’ultimo quadriennio della Bundesliga.