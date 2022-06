Juve, Arnautovic avanza. Frabotta la chiave per il Bologna

Marko Arnautovic alla Juventus non è ancora una trattativa, ma è già diventata molto più che una idea. I contatti proseguono e dalle parti della Continassa, sotto traccia, si lavora per individuare la possibile strada per arrivare al traguardo con il Bologna, che ufficialmente considera l’austriaco incedibile. Sinisa Mihajlovic non vorrebbe privarsi del suo bomber - 15 gol nell’ultimo campionato -, ma i bianconeri effettueranno un tentativo per accontentare Massimiliano Allegri. Il “Conte Max”, al di là della passione per i giocatori in “Ic” (Ibrahimovic ai tempi del Milan, Mandzukic nella sua prima Juventus e ora Vlahovic), vorrebbe una punta in più da aggiungere a Vlahovic e a prescindere dal ritorno di Alvaro Morata, per il quale continuano le trattative con l’Atletico Madrid. Arnautovic è il preferito dal punto di vista tecnico: un po’ vice di DV7 e un po’ partner del serbo, nei finali di gara o in quelle partite in cui Allegri deciderà di schierare due punte fisiche. Motivi validi per tentare il Bologna.