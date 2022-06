Pogba sbarca su TikTok: "Siete pronti a nuove sfide?"

È partito il conto alla rovescia: il ritorno di Pogba alla Juve si fa sempre più vicino. A meno di clamorose sorprese, il centrocampista francese dovrebbe tornare alla corte di Max Allegri: c'è ottimismo, restano da limare alcuni dettagli. Nel frattempo Pogba si gode le vacanze a Miami in compagnia della sua fidanzata e di due ex bianconeri: Matuidi e Dybala. Ma come per uno scherzo del destino, la reunion tra il Polpo e la Joya, tanto attesa dai tifosi in questi anni, non ci sarà. Nell'anno in cui Pogba torna, Dybala lascia la Juve. Da amici a nemici sul campo? Probabilmente sì. Sembra infatti che i due giocheranno entrambi in Serie A, ma da avversari: uno con la maglia bianconera, l'altro con quella nerazzurra.