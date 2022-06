Benfica, ufficiale l'arrivo di David Neres: maxi clausola rescissoria

Il 25enne brasiliano aveva firmato appena lo scorso gennaio con lo Shakthar Donetsk di Roberto De Zerbi salvo non andare mai in campo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina . Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato anche alla Juve , il cui obiettivo principale nel reparto offensivo resta Angel Di Maria ma aveva pensavato anche a Neres come una delle possibili alternative all'argentino .

Everton ceduto al Flamengo

Il suo cartellino costerà al Benfica 15,3 milioni di euro, la cifra che lo Shakhtar deve ancora ai portoghesi per l'acquisto di Pedrinho della scorsa estate, mentre Neres ha firmato fino al 2027 con una clausola rescissoria da 100 milioni. Contestualmente è stata annunciata la cessione di Everton al Flamengo per 13,5 milioni più 2,5 di bonus. Prelevato dal Gremio nel 2020 per 20 milioni, Everton non ha avuto l'impatto sperato, collezionando 15 gol e 17 assist in 95 partite.