Mercato flash Juve: Di Maria e il piano B, Pogba presentazione a luglio...

TORINO - Ecco il consueto appuntamento flash pomeridiano con il mercato della Juventus. Filippo Cornacchia, direttamente dalla redazione di Tuttosport, ci aggiorna in tempo reale. Questione attacco: «Ci sono molte voci su Suarez. L’attaccante è attualmente svincolato e l’agente ha provato ad offrirlo di nuovo alla Juve dopo le note vicende del passaporto. Ma il club bianconero adesso è più concentrato su altre piste. Arnautovic in particolare: il neo ds bolognese Sartori ha aperto alla possibilità…». Il Pogback, attesissimo: «Paul Pogba sarà presentato ai primi di luglio in pompa magna: sarà il grande ritorno a casa del centrocampista francese». Un grande colpo, ovvio, anche per i tifosi che lo aspettano a braccia aperte. Infine, Angel Di Maria, non una telenovela ma sicuramente una trattativa che attira le attenzioni: «L’argentino è atteso in Europa, dopo una prima parte di vacanze in Argentina, nell’amata Rosario. Si aspetta la sua decisione. La Juve, naturalmente, ha anche pronto il piano B: dentro ci sono David Neres, brasiliano dello Shakhtar ed ex Ajax, e il compagno ucraino Mudryk».