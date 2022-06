Cambiaso, sarà un colpo allo sprint: la Juve prova il sorpasso su Atalanta e Inter

L'Atalanta insidia la Juve

Ma nei giorni scorsi a cercare di dare la spallata vincente nella trattativa, inserendosi tra le due big in cerca del laterale 22enne, è stata l’Atalanta che è ancora il club più vicino a portare a termine l’affare. Se non altro è quello che, secondo le voci di mercato, si sarebbe maggiormente avvicinato alla richiesta del Genoa. Il Grifone infatti già nel contatto con la dirigenza bianconera ha chiarito i termini della richiesta economica: 10 milioni per Cambiaso. L’Atalanta, con Pezzella verso il Bologna, si sarebbe spinta fino a 8, dunque arrivando a una proposta non troppo distante dalle aspirazioni rossoblù. Ma la Juventus non intende mollare la presa finché ci sarà margine di trattativa, perché è convinta di avere a disposizione alcune contropartite tecniche piuttosto interessanti per il Genoa nell’ottica di affrontare un campionato di Serie B di vertice per tornare subito al piano di sopra. Tra questi giocatori da mettere sul piatto in prestito c’è anche Filippo Ranocchia, già anch’egli nel giro dell’Under 21, classe 2001, nella passata stagione al Vicenza e ora rientrato alla Continassa per poi andare a cercare spazio altrove: per lui c’è la fila (Samp, Verona, Cremonese in Serie A, Cagliari in B), ma la Juve può decidere come gestirlo. Insomma, la Signora cerca di attingere alle risorse a disposizione per arrivare a un esterno sinistro in grado di fare un po’ di tutto: dal laterale a tutta fascia al terzino fino addirittura alla mezzala. In bianconero Cambiaso andrebbe a fare concorrenza ad Alex Sandro: il brasiliano non è un incedibile, specialmente con l’ingaggio che ha, ma al momento sembra più probabile una sua permanenza, in assenza di acquirenti e potenziali offerte. A questo punto sembra destinato alla partenza Luca Pellegrini, sempre che arrivi una proposta da almeno 10 milioni: ora come ora la strada più facilmente percorribile porta in Premier, verso il Fulham. Però il mercato è ancora lungo. E anche la Juventus in entrata valuta altri giovani terzini, possibilmente italiani.