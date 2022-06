Juve, Arrivabene vede Cherubini: sul tavolo l'argomento De Ligt

Un caffè al mare, in Versilia. Ieri Federico Cherubini ha raggiunto Maurizio Arrivabene a Forte dei Marmi per fare il punto sulle trattative. Un summit, immortalato da qualche passante e finito immediatamente sul web, per affinare le strategie in vista dell’avvicinarsi di luglio e dell’inizio del precampionato. Il vertice tra il direttore sportivo e l’amministratore delegato arriva una settimana dopo quello livornese tra Cherubini e il tecnico Massimiliano Allegri. Tanti gli argomenti sul tavolo. Non solo il fatidico sì atteso da Angel Di Maria. In questo momento c’è il caso Matthijs De Ligt al centro dei ragionamenti. L’incontro di giovedì con l’avvocato Rafaela Pimenta, già socia di Mino Raiola e ora plenipotenziaria della scuderia dopo la scomparsa del super agente, ha confermato quanto era emerso dai primi contatti con il Chelsea.

Il piano dei Blues Thomas Tuchel, perso Antonio Rudiger a parametro zero (il tedesco si è accasato al Real Madrid), vuole il Golden Boy 2018 al centro della difesa. E i nuovi proprietari dei Blues stanno facendo sul serio per provare a soddisfare la richiesta del tedesco. A Stamford Bridge non sembrano orientati a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni, però l’inizio dei discorsi conferma la concretezza e la determinazione degli inglesi. Todd Boehly, nuovo presidente e al momento anche ds, ha ereditato il dossier dall’abile dirigente Marina Granovskaia, che resterà a Londra fino alla conclusione del mercato estivo. Il nuovo numero uno Blues è ripartito dall’offerta da 40 milioni in contanti più una contropartita a scelta tra Timo Werner e Christian Pulisic, entrambi nel mirino della Juventus da mesi.