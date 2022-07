Juve, Molina resta pista calda: la situazione

TORINO - Con l’arrivo alla Juventus di Andrea Cambiaso , che può giocare con la stessa efficacia sia a destra che a sinistra, aumenterà il numero di frecce a disposizione dell’arco di Massimiliano Allegri . Ma, tenuto conto di quanto sia importante nel suo gioco l’efficacia degli esterni, e quindi come risulti indispensabile la loro freschezza, ecco che più ce n’è e meglio è. [...] Dunque, il radar bianconero relativo agli esterni non si è spento e al proprio interno vede la luce sempre accesa alla voce Nahuel Molina . L’argentino in forza all’ Udinese incarna la perfetta sintesi del giocatore capace di risultare valido in fase di interdizione e altrettanto incisivo in quella di attacco. Esattamente il profilo che piace al tecnico livornese. [...]

Juventus e Udinese hanno iniziato a confrontarsi per verificare su che basi imbastire la trattativa e l’avvio non è stato esattamente soft in quanto la valutazione del club friulano per il poprio giocatore sfiora i 30 milioni. Sul terzino ci sono la Fiorentina, l’Atletico Madrid e il Nottingham Forest promosso in Premier League, ma l’appeal della Juventus ha un peso non indifferente sulle scelte dell’argentino.

