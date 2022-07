De Ligt tra Chelsea e City: la Juve non fa sconti

L’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene nell’ intervista esclusiva a Tuttospo rt è stato molto chiaro parlando della situazione di Matthijs de Ligt : «Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto». Vale a dire: o arriva una offerta ritenuta congrua, all’altezza delle aspettativa, oppure non ci smuoviamo noi e men che meno si (s)muove De Ligt.

La Juventus ha fissato il prezzo a 110 milioni di euro, il Chelsea in primis (eventualmente anche il Manchester City) è stato avvisato. Ovviamente la controparte gioca al ribasso e per ora non si è discostata dalla soglia degli 80 milioni di euro (bonus compresi). Nelle fasi informali, si intende: giacché a ieri di offerte ufficiali non ne risultavano. La sensazione resta comunque che un punto di incontro lo si finisca per trovare da qui a qualche giorno, possibilmente. I dirigenti bianconeri hanno già un piano per reinvestire i 100, circa, milioni in arrivo. In primis un erede di De Ligt. Meglio ancora due...