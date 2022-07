Juve, si avvicina Kenan Yildiz del Bayern Monaco

TORINO - Non soltanto campioni affermati ma anche giovani talenti su cui puntare nella speranza di trovarsi, magari già fra un paio d’anni, intorno a un tavolo e farsi i complimenti per il fiuto avuto. Il tutto per introdurre un colpo in canna della Juventus che potrebbe concretizzarsi a breve: Kenan Yildiz, nato a Ratisbona ma di origine turca. Si tratta di un giovane calciatore che si è messo in evidenza nel Bayern Monaco per le sue doti di trequartista. Nonostante sia un classe 2005, grazie alla sua tecnica è diventato uno dei baby più interessanti tra i giovani ragazzi che militano nelle squadre giovanili professionistiche. L’estroso numero 10 starebbe per decidere di non rinnovare con il prestigioso club tedesco perché attirato dall’idea di iniziare una nuova avventura all’estero, e precisamente a Torino con la maglia bianconera.