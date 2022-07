Zaniolo alla Juve: com’è andato l’incontro con l’agente

TORINO - Un passo dietro l’altro, cadenzato, senza accelerazioni improvvise ma con un ritmo deciso, frequenze nette, stile danza tribale. L’avvicinamento di Nicolò Zaniolo verso la Juventus non conosce soste e ogni giorno si registrano progressi destinati a far sì che, il più in fretta possibile, si arrivi al matrimonio tra il fantasista in grado di far saltare gli equilibri di una partita e la Vecchia Signora . Che ha individuato in questo tuttocampista l’uomo giusto per dotare il tridente della spinta necessaria per trovare la via del gol: o in maniera diretta, il giallorosso la porta la “vede” e la “sente” in maniera naturale, quasi fisiologica o indiretta, attraverso gli assist per gli attaccanti veri e propri, leggasi alla lettera V il nome di Vlahovic . [..]

Sta di fatto che se da una parte il giocatore ieri ha postato una fotografia relativa alla sua rete decisiva nella finale di Conference League vinta a Tirana contro il Feyenoord, con la dicitura “Per non dimenticare”, dall’altra il suo agente Claudio Vigorelli ha viaggiato per incontrare la Juventus e individuare una strategia comune in grado di mettere tutti d’accordo. Del resto Vigorelli ha più volte parlato con la Roma in queste settimane e se è vero che non ha trovato un punto d’intesa con il club giallorosso per prolungare il contratto che scadrà nel giugno del 2024, è altrettanto pacifico che abbia compreso in maniera precisa ciò che serve allo scacchiere di Josè Mourinho per far sì che il tecnico portoghese si senta più tutelato dal punto di vista tecnico per la prossima annata. E sotto questo punto di vista rimane il regista brasiliano Arthur il giocatore in grado di far sì che alla fine delle operazioni possa alzarsi la fumata bianca. [...] In assoluto la valutazione di Zaniolo da parte della Roma oscilla intorno ai 40 milioni anche se la formula finale inciderà sulla messa a fuoco definitiva del prezzo. In effetti resiste ancora la possibilità di trovare un’intesa tra le parti che non preveda una contropartita tecnica ma soltanto l’esborso di 10 milioni per il prestito oneroso oneroso del ragazzo da parte della Juve costretta poi l’annata seguente a rispettare l’obbligo di riscatto per una quota di almeno 30 milioni di euro.

