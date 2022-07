Juve, Di Maria è arrivato a Torino: inizia l'avventura in bianconero

TORINO - Angel Di Maria è sbarcato a Torino, pronto per unirsi alla Juventus. L'esterno argentino ha terminato le vacanze ed è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle insieme alla moglie alle 22:38 con un volo proveniente da Parigi, sua città negli ultimi sette anni. L'ex Psg si unirà alla squadra di Massimiliano Allegri per il ritiro estivo e per preparare la prossima stagione, la prima in Italia per lui. Dopo aver lasciato l'aeroporto, le due jeep a disposizione di Di Maria hanno raggiunto il quartier generale bianconero alla Continassa.

Di Maria, visite mediche e firma Il Fideo qualche giorno fa, sul proprio profilo instagram, aveva pubblicato una foto in cui annunciava la fine delle proprie vacanze trascorse con gli amici a Ibiza. Ora lo aspetterà una giornata di venerdì molto intensa, a partire dalla consueta tappa al JMedical per sottoporsi alle visite mediche. Poi passerà alla sede del club alla Continassa dove firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per la prossima stagione. Di Maria arriva al club bianconero a parametro zero dopo sette stagioni in Francia con il Psg.