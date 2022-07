Zaniolo si scalda, attesa De Ligt, piano Koulibaly

TORINO - Paul Pogba e Matthijs De Ligt hanno lo stesso avvocato: Rafaela Pimenta. Domani la plenipotenziaria della scuderia Raiola sarà a Torino per il primo giorno della nuova vita juventina del Polpo, ma contemporaneamente potrebbe andare in scena anche l’addio dell’olandese. Dipenderà da Chelsea e Bayern, pronte a sfidarsi a suon di milionate e rilanci per assicurarsi il 22enne ex Ajax. Alla Continassa non fanno pronostici sulla vincitrice dell’asta, ma ormai hanno capito che tanto gli inglesi quanto i tedeschi fanno sul serio. Se nelle prossime ore arriverà davvero un’offerta irrinunciabile - tra i 90 e 110 milioni con i bonus - i dirigenti bianconeri daranno il via alla “fase 2” del mercato. Dopo la doppietta dei parametri d’oro Di Maria-Pogba, il ds Federico Cherubini proverà a chiudere per due difensori, un vice Vlahovic (c’è Arnautovic in pole) e soprattutto per Nicolò Zaniolo.