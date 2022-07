Juve, sarà l'allenatore Allegri ad accogliere Pogba

TORINO - La Juve ha fretta. Non c’è tempo da perdere. Al contrario, vi sono trofei da tornare a vincere... E dunque, uno via l’altro, nello spazio di una giornata ecco i top player bianconeri pronto aggregarsi attorno a Massimiliano Allegri. Il primo ad arrivare al JMedical per le visite di rito che aprono la stagione è stato Di Maria, poi Dusan Vlahovic e a sorpresa, nel pomeriggio, sbarcherà a Torino anche Paul Pogba che ha anticipato di un giorno il ritorno. Atterrerà a caselle nel pomeriggio. Le sue visite mediche restano comunque programmate per domani. Ad accogliere Pogba, alla Continassa, ci sarà Massimiliano Allegri. Il tecnico non aveva ancora preso parte al mini raduno, oggi però alle 12 è andato al JMedical per le visite che deve fare anche lui e poi si recherà Al J hotel per salutare Di Maria per attendere Pogba e poi andrà a vedere gli altri bianconeri al lavoro.